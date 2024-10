Ricordi personali e intuizioni geniali di Frances Hamilton Arnold

Originaria di Pittsburgh in Pennsylvania, Frances Hamilton Arnold inizia la sua carriera scientifica alla Princeton University laureandosi in ingegneria meccanica e aerospaziale alla quale seguirà il dottorato in ingegneria chimica alla Berkeley dove svilupperà l’interesse per la biochimica. Successivamente completerà un post dottorato in chimica biofisica e intraprenderà la carriera universitaria che la porterà a diventare docente al Caltech (California Institute of Technology). Durante la sua gioventù ha alternato ai periodi di studio varie esperienze lavorative in paesi come la Corea del Sud, il Brasile, il Colorado e l’Italia, dove ha trascorso un anno presso un’azienda specializzata nella produzione di componenti per reattori nucleari. Qui coglierà l’occasione per viaggiare in moto ed esplorare il bel paese.