Ci sono nove intelligenze più una riassuntiva che è sintetica, creativa ed etica. Non si può essere bravi in tutti i campi

Sin da quando siamo piccoli e andiamo a scuola, ci viene insegnato che i bambini e le bambine intelligenti sono quelli che hanno tutti i voti alti, che capiscono subito come fare le sottrazioni in colonna, che imparano i nomi delle ossa umane in un attimo e che ricordano perfettamente le date della nascita e della caduta dell’Impero Romano. Quindi, quando bisogna scegliere il proprio percorso di istruzione superiore o universitario, tante ragazze pensano di non poter eccellere in un lavoro nell’ambito STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) perché «non si sentono abbastanza intelligenti», e tanti ragazzi “non si sentono portati” per l’accudimento e professioni orientate alla cura degli altri. Questo, però, non è dato solo dalle proprie capacità intellettive, ma anche (e soprattutto) da stereotipi di cui si pregna la nostra società e si trascina da secoli.