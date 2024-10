Doping, diversità e super – abilità: ecco i fattori che cambieranno il futuro dello sport

«Non sono tecnologie nuove, infatti il primo caso di tentativo di doping genetico risale al 2006. Fu allora trovato colpevole un allenatore di atletica leggera Thomas Springstein, perché si era cercato di procurare o si era procurato, non è chiaro, un farmaco di nome “Repoxygen”, allora in via di sperimentazione preclinica, cioè su animali, per l’anemia falciforme, un tipo di malattia genetica del sangue in cui i globuli rossi assumono una caratteristica forma a falce e non sono in grado di trasportare l’ossigeno in modo efficiente, causando dolore e occlusioni ai vasi sanguigni che possono essere anche letali. Il farmaco andava ad aumentare la quantità di globuli rossi nel sangue, un risultato che poteva essere terapeutico nel caso di pazienti con anemia, ma poteva essere “potenziante” nel caso di individui sani o atleti che partivano da livelli di globuli rossi nella norma. Da notare che si parla di un allenatore colpevole di aver cercato di procurarsi il farmaco da somministrare ai suoi atleti».