Non possiamo più sfidare il tempo: la vita umana ha un limite

In questo studio hanno scoperto che la probabilità media di vivere fino a 100 anni è: 5.1% per le donne e 1.8% per gli uomini. Hong Kong in particolare detiene il primato, con un picco di 12.8% per le donne e il 4.4% degli uomini. Se consideriamo inoltre che c’è molta meno mortalità infantile, e l’età media si sposta sempre più in là, subentra un secondo fattore in gioco, che soprattutto a noi italiani non è nuovo: la popolazione sta invecchiando.