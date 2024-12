Messaggio per una vecchia amica: e se per il 13 dicembre portassi anche un po’ di scienza?

Da piccolina, non lo dimenticherò mai, mi mettevo in fila fuori dalla chiesa di via XX Settembre intitolata a te (In realtà è dedicata alla Beata Vergine dello Spasimo ma ospita la celebre statua di Santa Lucia e per questo ne porta comunemente il nome, ndr), mano nella mano con la mia mamma, con l’aria fredda che mi arrossiva la punta del naso e il profumo di inverno e cioccolata calda tutt’intorno a noi. Stavolta non ti consegnerò questa letterina, e non aspetterò in trepidante attesa la mattina del 13 dicembre per scoprire se il tuo asinello ha finito tutti i biscotti che gli ho lasciato in cucina.