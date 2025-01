Riuscite a immaginare qualcosa di più esaltante che lanciare razzi spaziali?

Ancora di più, occorre capire chi e come realizzerà i pezzi necessari e se non si potranno costruire in università servirà trovare e contattare qualcuno che lo faccia, spiegargli tutto e dirgli che non ci sono fondi. «Ogni anno collaboriamo con circa 67 aziende lombarde per la costruzione di un singolo razzo - racconta Virginia Porro. - Per un’azienda è una donazione. Noi li contattiamo, gli spieghiamo il progetto e all’inizio sono sempre sconvolti perché non si tratta di imprese dell’industria aerospaziale, spesso fanno tutt’altro, per lo più sono aziende meccaniche». Eppure, l’entusiasmo che pervade i membri di Skyward è capace di contagiare anche i piccoli imprenditori a cui si rivolge, tanto che una volta entrati nel progetto, rinnovano regolarmente la loro disponibilità per il missile successivo.