Il potere invisibile della fermentazione: come birra, pane e cioccolato prendono vita

La fermentazione è un processo chimico che avviene in assenza di ossigeno. Per gli organismi viventi in grado di sfruttarla, come i lieviti, si tratta di una via metabolica con la quale ricavare l’energia. Questo processo usa come fonte di energia zuccheri semplici e produce come scarto una sostanza come l’alcol etilico, lattati, acetati, succinati e altre sostanze aromatiche. Si parlerà quindi di fermentazione, alcolica, lattica e acetica in base al substrato che si otterrà come prodotto.