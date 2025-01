Smog fotochimico: la chimica del lato meno conosciuto dell’inquinamento dell’aria

I COV invece sono una classe di più di 600 molecole organiche che vengono emesse in atmosfera sia naturalmente che a seguito delle attività umane. Un interessante esempio di COV naturale è il limonene, la molecola appartenete alla classe dei terpeni che conferisce il profumo classico agli agrumi. Esempi di fonti antropiche sono i residui incombusti dei veicoli, i solventi delle vernici, l’acetone (esattamente come quello che si usa per rimuovere lo smalto dalle unghie) ampiamente usato come solvente dalle industrie e i gas propellenti delle bombolette spray come butano e propano. I COV tendono ad accumularsi negli ambienti chiusi, come le case e gli uffici. Arieggiare regolarmente questi spazi è quindi un’ottima idea e permette di disperde rapidamente queste sostanze, oltre agli eventuali cattivi odori!