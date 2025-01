Eleonora Duse, l’attrice che cambiò per sempre l’arte della recitazione

Eleonora Duse nasce nel 1858 a Vigevano in una famiglia di attori itineranti. Per i Duse, come per molte compagnie girovaghe dell’Ottocento, il teatro è sia un mestiere che uno stile di vita, si viaggia con i pochi mezzi a disposizione. In quell’epoca, gli attori itineranti sono figure in movimento di città in città, di teatro in teatro, un misto di bohémien e lavoratori instancabili, il cui sostentamento è direttamente connesso al talento nell’inventarsi ogni giorno modi per conquistare il pubblico. Il linguaggio teatrale di quegli anni è dominato da un rigido formalismo: ogni gesto, intonazione e posa segue codici definiti e gli attori figli d’arte, come Eleonora, imparano già da piccoli le regole con un’educazione severa. Il compito è attenersi a ciò che già funziona, limitandosi a replicarlo, perpetuando uno stile scenico che privilegia l’enfasi e il virtuosismo tecnico.