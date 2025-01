La guerra senza fine in Sudan: il genocidio che ritorna e l’ipotesi libica

GM: Come spesso accade in Africa, quello sudanese è l’ultimo conflitto in una lunga serie di guerre che hanno afflitto il Paese a causa delle disfunzioni dello Stato postcoloniale. Il Sudan ha vissuto un momento rivoluzionario nel 2019, quando la popolazione è scesa in piazza per protestare contro le autorità: si è trattato di uno stravolgimento non dissimile dalle primavere arabe in Egitto, Siria e Libia del 2011: il popolo ha fatto crollare un regime che era al potere dal 1989 e che aveva attraversato guerre, divisioni intestine e persino l’11 settembre. In seguito alle rivoluzioni, avrebbe dovuto aprirsi un processo di riforma che, nelle speranze dei manifestanti, avrebbe portato alla formazione di un governo legittimo e rappresentativo delle istanze popolari. Invece, l’esercito si è rifiutato di cedere il potere ai civili. E in Sudan l’esercito è potentissimo: la sua influenza non è solo politica, ma anche economica, perché è l’apparato militare a gestire le fabbriche che producono le armi - settore sviluppatissimo nel Paese - e l’industria pesante, a possedere i terreni e via dicendo. Ecco, l’esercito, che inizialmente aveva accettato un governo con una componente militare e una civile che eventualmente avrebbe portato a una democrazia piena, si è rimangiato le sue promesse e, nel 2021, ha assunto il potere in maniera totale.