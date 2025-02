Sei consigli per un San Valentino autentico e non solo «instagrammabile»

Un viaggio, anche il più semplice, può diventare l’occasione giusta per creare emozioni che vi accompagneranno nel corso del tempo. Non serve andare all’altro capo del mondo: a volte, basta una gita in un borgo vicino o una città che non avete mai visitato. Scoprire un posto insieme, con occhi curiosi e cuori aperti, è il modo migliore per vivere un’avventura. Ogni viaggio è un nuovo capitolo della vostra storia, e anche un semplice weekend fuori porta può diventare un’avventura che vi lega ancora di più, oppure vi slega solo perché sono stata troppo smielata e devo tornare un po’ gatto nero.