Buon compleanno «Pac-Man»!

La storia dietro a «Final Fantasy» è permeata dal senso di rivalsa. A metà anni Ottanta, la software house giapponese Squaresoft era sull’orlo della bancarotta. Per salvarsi, l’azienda ha deciso di investire tutto ciò che le rimaneva in un titolo fantasy di un genere molto apprezzato in patria. Il risultato fu la «Fantasia Finale», «Final Fantasy» per l’appunto: un gioco di ruolo giapponese (JRPG, per farla breve) con un combattimento a turni, mostruosità assortite da sconfiggere, una storia che metteva a repentaglio l’esistenza stessa dell’universo e un gruppo affiatato di personaggi che crescevano (sia per potenza che nella caratterizzazione) insieme al giocatore, di partita in partita.