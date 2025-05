Con «Magie al Borgo» l’arte di strada veste di magia il borgo di Costa di Mezzate

Un incontro tra danza, teatro e poesia che racconterà emozioni attraverso il movimento, in un abbraccio armonioso che coinvolge corpo e cuore. «Valse» è lo spettacolo teatrale che porterà in scena TTB Teatro Tascabile di Bergamo venerdì 23 in piazza XXV aprile che unisce la delicatezza del valzer con la bellezza e l’essenza delle emozioni. E poi ci saranno tantissimi eventi da annotarsi in agenda e da non perdere, che potete consultare nel ricco e dettagliato programma. Si tratta di un’edizione che non ha intenzione di passare inosservata con cinque prime internazionali al debutto mai portate in scena in Italia. L’artista di strada Tarinii Ferrari – in coproduzione con «Magie al Borgo» - porterà in scena «Rêverie»: la giovane artista si trasformerà in un carillon vivente sulle ali di una bicicletta che è anche pozzo magico da cui escono, come senza fondo, attrezzi della meraviglia.