«Run for fun», una corsa speciale ai piedi della Presolana

Una giornata correndo e camminando in mezzo alla natura per i sentieri ai piedi della Regina delle Orobie: la Presolana. Domenica 18 maggio a Onore tornerà la «Run for fun», corsa non competitiva di trail running in memoria di Danilo Colotti, organizzata dall’associazione «Amici di Cristian» in collaborazione con l’amministrazione comunale e Borghi Presolana. Sarà l’ottava edizione di questa gara che attira centinaia di partecipanti nel piccolo borgo dell’Alta Val Seriana.