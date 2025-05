Al Mercato Europeo di Lecco un viaggio in Europa tra sapori e curiosità

In arrivo un weekend per fare due passi e tanti assaggi scoprendo i sapori delle tradizioni enogastronomiche d’Europa, tra sfizi, salumi, dolcetti, primi, carne e street food. L’appuntamento è Lecco dal 16 al 18 maggio con il Mercato Europeo, che per tre giorni porterà questa grande festa del cibo all’aperto sulle rive del lago, a pochi passi dalla centralissima Piazza Cermenati e dalle vie del cuore cittadino. La manifestazione si aprirà venerdì 16 alle 9 e l’inaugurazione sarà a mezzogiorno, giusto in tempo per scegliere quale cucina sarà la protagonista di una pausa pranzo in riva al lago, per poi proseguire no stop fino alle 24 sia venerdì che sabato, mentre domenica il mercato chiuderà alle 22. Il luogo sarà sempre lo scenografico Lungolario, mentre l’area street food invece sarà allestita presso la Riva Martiri delle Foibe.