Bonsai, origami e carpe koi: un pezzo di Giappone al «Japan Show» di Cremona

Che cos’hanno in comune i manga, gli origami, le katane, le kokedama, i bonsai e i kimono? Sono espressioni della cultura giapponese, ovviamente! E potete trovarli tutti al «Japan Show», in programma il 17 e il 18 maggio dalle 10 alle 19 a Cremona Fiere. L’evento, patrocinato dal Consolato generale del Giappone a Milano, porta una piccola isola del Sol Levante anche in Lombardia: con un programma densissimo di appuntamenti, talk, laboratori ed esperienze per grandi e piccini, il «Japan Show» è l’evento perfetto per gli appassionati della cultura nipponica. Ma non solo: in concomitanza con la manifestazione si terrà anche l’edizione 2025 dell’«Italian Koi Expo», l’unico campionato internazionale dedicato alle carpe koi in Italia, organizzato in collaborazione con l’Italian Koi Association. Una manifestazione più unica che rara, insomma: se non volete perdervi la possibilità di partecipare, potete dare un’occhiata alla biglietteria online di Cremona Fiere e acquistare un ticket giornaliero al costo di undici euro. Ma quali sono i momenti più interessanti del «Japan Show 2025»? Tra esibizioni, workshop, corsi ed esposizioni da ammirare, gli organizzatori promettono degli appuntamenti imperdibili per tutti.