Quattro film per quattro autori da non perdere

Soderbergh, che qui firma anche fotografia e montaggio, mette in scena un thriller di spionaggio che non si sviluppa nell’azione, piuttosto si concentra sulle dinamiche – professionali e private – che legano (e dividono) i suoi personaggi. Il cuore pulsante del film è la coppia formata da George e Kathryn Woodhouse (Michael Fassbender e Cate Blanchett), agenti dei servizi segreti inglesi e coniugi, immersi in un intrigo che mette a rischio non solo la sicurezza nazionale, ma la stessa tenuta del loro rapporto. La spy story si fa così pretesto per un’indagine sulle forme della fedeltà e del sospetto e il vero campo di battaglia non sono strade, uffici o hotel delle città di mezzo mondo (come tipico di film di spionaggio), ma la tavola di un dinner party: un espediente che George usa per entrare nelle menti dei colleghi su cui gli viene chiesto di indagare e per rivelare tradimenti, menzogne e infedeltà (non solo professionali) di ognuno di loro.