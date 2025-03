Claudio Santamaria e Alessandro Tonda raccontano «Il Nibbio», il film su Nicola Calipari

A.T.: «Il Nibbio» non è un film di un solo genere, unisce diversi linguaggi e diverse idee. Per come sono fatto, per come lavoro, non mi piace cercare di incasellarmi in un genere preciso e non mi piace cercare riferimenti e citazioni nel lavoro altrui. Quando mi sono approcciato alla pellicola, mi sono subito chiesto quale direzione prendere, anche perché mi sono trovato di fronte a un grosso problema narrativo: chi guarda sa già come finisce la tragica storia di Calipari, quindi non potevamo usare la suspance per tenere lo spettatore incollato allo schermo. Allora abbiamo usato la mescolanza tra i generi per sostenere la narrazione. Poi ci siamo avvalsi di un consiglio che ci hanno dato gli agenti del SISMI, che ci hanno proposto di guardare la serie francese «Le Bureau des légendes», perché ricostruiva in modo molto fedele la loro vita.