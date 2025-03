Con «Bergamo Jazz», «suoni di gioia» sono pronti a riecheggiare in città

Vi abbiamo fatto sognare con i nuovi concerti, ma non dimentichiamoci che è scattato ufficialmente il conto alla rovescia per la nuova edizione della rassegna che, come da tradizione, sarà un festival dal respiro internazionale ma con una grande attenzione al territorio. Sarà infatti una manifestazione diffusa: oltre ai concerti di punta che si terranno al Donizetti e al Sociale , in programma ci sono tanti momenti che verranno ospitati in piccoli teatri, in musei e in locali trasformati per l’occasione in jazz club. Oltre ai grandi nomi internazionali, ci saranno numerosi musicisti italiani e nuovi talenti che illumineranno la sezione «Scintille di Jazz» . Dal 20 al 23 marzo, ecco gli appuntamenti giorno per giorno.