Donne in carcere tra il ritratto cupo della narrazione comune e le alleanze al femminile che fanno rifiorire le vite

OB: Esattamente, non si può generalizzare. A volte alcune donne scoprono in carcere per la prima volta l’occasione di seguire un percorso piscologico o di dedicarsi ad attività artistiche. In molti casi si tratta di persone che hanno condotto vite talmente ai margini che l’incontro con queste opportunità è un cambiamento in positivo incredibile. Soprattutto per chi ha la disponibilità di coglierle e valorizzarle. Ovviamente le situazioni sono molteplici, c’è anche chi si lamenta di non avere abbastanza.