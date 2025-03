Pikachu mio, quanto mi costi (ma c’è una via d’uscita alle 17.000 carte create dal 1996 ad oggi)

Come per ogni collezione, arriva sempre il momento in cui bisogna guardare al portafoglio e capire quanto la raccolta di carte Pokémon peserà sul bilancio di casa. Partiamo dall’opzione più semplice, quella di uscire di casa per recarsi nella prima edicola o negozio specializzato e acquistare un pacchetto casuale, senza badare a quale espansione appartenga. In questo caso, il prezzo base è di €5 per le espansioni recenti e €4,50 per quelle in circolazione da qualche mese. All’interno sono presenti 10 carte da gioco così ripartite: quattro comuni, tre non comuni, tre olografiche e una carta energia (che serve in fase di gioco per attivare alcuni attacchi dei Pokémon). Curioso il fatto che in buona parte degli Stati del mondo il prezzo del pacchetto sia sempre lo stesso, se non per qualche piccola oscillazione di un euro o due, a prescindere da stipendio medio e costo della vita. Unica eccezione è il Giappone, dove un pacchetto costa 180 Yen, ovvero €1,12 al cambio attuale, ma contiene solo cinque carte e non presenta alcuna olografica garantita. Nei negozi si possono trovare anche set di varia natura e prezzo comprendenti varie buste e carte promozionali: i più famosi sono gli ETB («Elite Trainer Box», o «Set Allenatore Fuoriclasse» in italiano) che per circa €60 danno accesso a una decina di buste, più una manciata di carte promozionali, dadi e segnalini per il gioco competitivo.