Magici mondi sotterranei: le grotte da visitare

Le grotte del Sogno si trovano in località Vetta a San Pellegrino, circondate dalle eleganti ville Liberty che si affacciano sulla valle sottostante. Il sito fu scoperto nel 1931 dallo speleologo pioniere Ermenegildo Zanchi, che gli diede questo nome onirico poiché all’interno delle grotte aveva l’impressione di vivere un sogno. Zanchi fin da subito intuì il potenziale del luogo e insieme al suo team di speleologi attrezzò le Grotte del Sogno per aprirle al pubblico già l’anno successivo alla scoperta, facendo da guida per le visite e rendendole così le prime grotte in Lombardia e tra le prime in Italia a diventare fruibili a livello turistico. Alla morte di Zanchi nel 1969, le grotte vennero chiuse e tali rimasero fino al 2012, quando un gruppo di giovani volontari di San Pellegrino si adoperò per renderle di nuovo accessibili al pubblico.