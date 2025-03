L’incanto di Giaperto, tre vallate in un battito d’ali

Imbocchiamo la ripida via S. Maria, strada agrosilvopastorale che, in pochi minuti ci conduce alla ex chiesa S. Maria in Montanis (840m). Di origini tardo-romaniche per lungo tempo fu la parrocchiale del borgo finché, nel 1700, la sua posizione piuttosto discosta dal centro abitato rese necessaria la costruzione di una nuova chiesa e, di conseguenza, la sua sconsacrazione. Oggi, dopo opportuni interventi di recupero, la ex chiesa funziona come centro polivalente al servizio della comunità.