Le «Corne di Bisone», una suggestiva terrazza sulla Valle dell’Adda

Torniamo dietro all’antenna e deviamo verso Sud per il sentiero che, con percorso pianeggiante, conduce in paese. Si attraversa un oliveto e ci si reimmette sulla strada precedentemente abbandonata, all’altezza delle case di Portola, contrada dal sapore antico posta su una collinetta dominante Monte Marenzo. Procediamo su via Abele Colombo, che corre tra prati tirati a lustro, per poi addentrarci nel bel nucleo di Piudizzo, dove imbocchiamo via Prato della Sorte. È un piacere camminare per le vie di Monte Marenzo: la quiete, il sole e alcuni scorci sul lago rilassano l’animo. Puntiamo verso il cimitero che si trova nelle vicinanze della chiesa. A fianco del cimitero prendiamo via delle Piane che seguiamo, in direzione Est, fino al suo termine. Qui inizia un sentiero che si addentra nel bosco, accanto a una recinzione. In un paio di minuti sbuchiamo presso un terrazzino roccioso a picco sulla valle dell’Adda. I locali lo chiamano «il Corno». Occorre un po’ di prudenza ma il panorama è davvero spettacolare. Lascio a voi la sorpresa!