Tra castelli e tesori d’arte, un tuffo nella storia medievale di Credaro

Andiamo alla ricerca del sentiero SVO ( Sentiero Verde dell’Oglio ) le cui indicazioni si trovano già alla seconda rotonda di Paratico. Percorriamo via s. Pietro poi scendiamo per via Molino fino al suo termine, in corrispondenza della diga sull’Oglio. Qui iniziano la seriola Fusia ed il sentiero SVO, che corre al suo fianco. La vista sul nucleo di Fosio è perfetta e se ne coglie l’antica struttura di porticciolo. Fusia, come Fosio, derivano dal termine latino fossio, scavo. Fu proprio nel lontano 1347 che i nobili Oldofredi di Iseo diedero il via allo scavo di questo canale. Ancor oggi la roggia raggiunge i paesi di Palazzolo, Chiari e Rovato ed irriga quelle campagne. Per tutto il periodo tardo-medievale e veneto le seriole rappresentavano importanti vie di comunicazione commerciale. Riporto quanto Giovanni da Lezze nel 1596 andava dicendo riguardo a questa seriola: «Dalla bocca di detto fiumme Oglio nel ricevere il fin del lago se ne cava et è formata una seriola bellissima navicabile con barche piccole atte a portare intorno mille pesi di robba, che cammina nella riva del bresciano e se ne va con navigazione sin alla terra di Palazolo del Bressano».