Elogio al turismo wild fatto di notti in bivacco e di campeggio libero (con un occhio alla sicurezza)

Anche qui è necessario un chiarimento: legislativamente si definisce bivacco qualsiasi pernottamento dal tramonto all’alba, non solo dunque quelli che si svolgono in una struttura fissa (quegli “scatolotti” spartani che incontriamo in montagna, e chiamiamo bivacchi per distinguerli dai più confortevoli rifugi) ma anche il pernottamento nella propria tenda, oppure direttamente all’aperto, purché non si prolunghi oltre una nottata. Per i soggiorni di più giorni si usa invece il termine campeggio, in particolare campeggio libero quando si svolge al di fuori di una struttura preposta (a proposito, se vi piace il campeggio vi segnalo questo articolo che ho dedicato al rapporto tra i bergamaschi e il campeggio). È sempre consigliabile consultare il regolamento che disciplina il campeggio libero, qui trovate la sezione apposita del sito Wildhood con i link alle normative regione per regione.