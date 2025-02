Un pomeriggio a Luzzana tra sculture, dipinti e un museo colmo di bellezza

Sono certa di non essere l’unica che, da piccola, faceva girare il mappamondo per poi puntare il dito ad occhi chiusi e sognare di raggiungere la meta indicata. Oggi mi basta lo smartphone e un giorno libero per guardare una mappa, realisticamente ristretta alla provincia di Bergamo, e scegliere di trascorrere la domenica in una zona che non ho mai esplorato. È un esercizio che consiglio a tutti e che in una giornata grigia e molto umida mi ha portato a conoscere la bellezza delle sculture di Alberto Meli.