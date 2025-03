Una penna per il cambiamento: il cuore della lotta femminista

I libri di Alba de Céspedes per molti anni non sono stati pubblicati, non sono state studiate nelle antologie scolastiche e non comparivano, per diverso tempo dopo la morte dell’autrice, nei classici della letteratura nazionale. Negli ultimi anni si è assistito a una riscoperta delle sue opere, ripubblicate dall’editore Mondadori con migliaia di lettori in tutto il mondo. Oggi è possibile acquistare i suoi romanzi in tutte le librerie d’Italia e nei punti vendita online.