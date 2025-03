Un’iris al posto del coltello

Quest’anno, per la prima volta, ho accolto un gruppo di volontari che si sono dedicati alla cura del giardino. È stato emozionante vedere giovani e meno giovani lavorare insieme con passione. Spero che, in futuro, sempre più giovani si avvicinino a questo progetto, perché in Italia dobbiamo abbandonare la cultura del “giardino della pensione”. La bellezza, infatti, ha bisogno di tempo per fiorire e di mani appassionate per crescere. Il giardino apre ufficialmente il 30 aprile e sarà visitabile su prenotazione. È un’esperienza che invita non solo alla contemplazione, ma anche alla riflessione e al cambiamento.