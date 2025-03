La «Libreria delle donne» di Milano che alimenta il pensiero al femminile

È sabato pomeriggio, sono a Milano, in via Pietro Calvi 29, vicino a piazza Cinque Giornate. L’insegna è in una via defilata, ma non sfugge allo sguardo dei passanti più attenti: «Libreria delle donne». Lì incontro le protagoniste che mi invitano ad unirmi a loro in una foto all’esterno della libreria. La storia di quel luogo è iniziata molto tempo fa, in una via diversa del capoluogo meneghino: via Dogana 3. Sono passati cinquant’anni dall’ottobre del 1975, quando ha aperto i battenti, la «Libreria delle donne». Il resto me lo hanno raccontato le femministe, alcune che in quell’ottobre di cinquant’anni fa erano lì, chi è arrivata qualche anno dopo e chi da poco si è unita al gruppo.