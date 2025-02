Parità di genere, inedita?

«Negli anni Ottanta – sostiene Maria Elena Viola – moda e bellezza erano dettati, letteralmente “imposti”, dal pensiero dominante che si declinava nelle riviste e sui media. Oggi non ci sono più i capi must have, è diventata un’espressione che fa ridere. Oggi la comunicazione su moda e bellezza consiglia al suo pubblico che è perfettamente in grado di scegliere, e anche di bocciare, le nostre proposte. Siamo a fianco delle donne, come amiche con un approccio plurale e inclusivo. Questo porta con sé il motivo per cui compriamo un abito o ci trucchiamo. Per chi lo facciamo? Per noi. Solo e soltanto per star bene noi. Conquistata la capacità di spesa e l’indipendenza economica, la donna non vorrebbe rispondere ad alcun cliché, ma è disposta ad ascoltare consigli. C’è poi un aspetto da non sottovalutare: la moda e lo storytelling su di essa ha ridato vitalità al femminismo. Nel settembre 2016 Maria Grazia Chiuri, prima stilista donna della maison Dior in 70 anni di storia, realizza per la sua collezione di debutto la T shirt “We should all be femminists”. Viene sdoganato e, in qualche modo reso pop, un filone sopito del femminismo».