Il femminismo dei dati: decidere cosa misurare è una scelta di potere

DC: Ci sono dati sensibili, come quelli sulla nostra salute, ed un conto è che vengano raccolti da un ente pubblico (ad esempio per conto del Servizio sanitario nazionale) un conto cederli a privati, ad esempio attraverso le app che monitorano il nostro ciclo mestruale o i battiti del cuore. Spesso cediamo i nostri dati in cambio di servizi, ma i nostri dati valgono molto di più. Pensiamo a tutte le volte che abilitiamo la geolocalizzazione, un conto è farlo per una app di mappe e spostamenti (dove se non siamo geolocalizzati è impossibile ottenere indicazioni sul percorso da fare), un conto farlo di default per una app del meteo o di modifica delle fotografie. Abituiamoci a non dare per scontato il nostro assenso, anche nelle piccole cose: possiamo rifiutare i cookies accettando solo quelli tecnici, non dare informazioni sulla nostra localizzazione, non concedere l’accesso ai nostri dati e alla nostra rubrica. Se qualcuno vuole profilarci o vendere i nostri dati a terzi deve avere il nostro permesso.