La motosega, il mito del macho e i rischi per le democrazie

Il machismo non è un concetto nuovo. La cinematografia, da quella western a quella d’azione, ha rappresentato un uomo invincibile, il cui valore risiede nell’uso della forza. Alessandro Bellassai, nel 2011, nel suo libro «L’invenzione della virilità» ripercorre il rapporto tra immaginario maschile e politica sottolineando come la virilità sia un concetto nato per proteggere la maschilità tradizionale in periodi di grandi trasformazioni sociali e culturali; non a caso questa idea di maschilità, che si associa a concetti di forza muscolare, gerarchia, autorità, diventa pilastro nelle culture imperialiste, autoritarie e nazionaliste (come dimenticare Putin a torso nudo a cavallo?). Se in periodi di relativa quiete questo modello ha perso popolarità, oggi ancora una volta l’intreccio tra maschilità e controllo politico si rafforza quando si sente minacciato dalle trasformazioni sociali riportando alla ribalta modelli maschili che ben poco hanno a che fare con gli ideali democratici e che rischiano di portarci indietro di secoli in ogni sfera dei diritti umani, limitando anche le opportunità di tutti quegli uomini che non si riconoscono in tali modelli.