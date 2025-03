Sorelle straniere: racconti dal mondo

Di questo dualismo parla anche Vanesa Guitierez , mediatrice interculturale di Migrantour: «Hanno sofferto la mia pelle e il mio corpo i primi anni in Italia perché non sentivo quella vicinanza e calore umano che trovavo invece nel mondo femminile in Messico». Una tenerezza che però non toglie spazio ai valori trasmessi dalla mamma Lucila, una guerriera: «Mi ha insegnato a essere forte, a lavorare sodo, a non appartenere a nessuno se non a me stessa. Mia mamma ha scelto di preservare nella sua autonomia, ma senza lasciare mai noi figlie. Ha cresciuto da sola me e mia sorella». Una forza tutta messicana che però Vanesa ha dovuto mettere un po’ da parte, appena arrivata in Italia, per la sua condizione di migrante: «All’inizio non riuscivo a riconoscermi. Io ho due lauree, in Psicologia e Fotografia, e mi turbava molto pensare che qui invece avevo solo due mani per pulire. Non ero bravissima nemmeno a pulire, ma era l’unica cosa che potevo fare - ricorda - Per questo, anche ora sono anche più “trasandata” rispetto a quando ero in Messico, un po’ per rendermi invisibile, per non fare notare la mia condizione di migrante. Ho dovuto lavorare sodo in Italia per riprendere quel lato di donna forte che avevo in Messico ».