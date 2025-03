Il Bergamo Film Meeting ai nastri di partenza

Christian Petzold invece è uno dei maggiori autori del cinema europeo ed è senza dubbio (e per distacco) l’ospite più illustre del festival di quest’anno. Classe 1960, tedesco originario della Germania orientale ma cresciuto a ovest, è uno degli artisti della sua generazione che meglio incarna il vorticoso cambiamento che ha segnato la Germania dopo la caduta del muro. Cinefilo incallito e formatosi alla prestigiosa DFFB (l’accademia di cinema e televisione di Berlino) è stato allievo di Harun Farocki – uno dei grandi autori del cinema tedesco, maestro della videoarte e del cinema sperimentale – da cui ha senz’altro ereditato l’impronta politica, ma non la tendenza antinarrativa del racconto. I film di Petzold sono caratterizzati infatti da una forma narrativa complessa, in cui si fondono diversi stili e convivono forme di racconto differenti che spaziano dal realismo al fantastico, dal documentario al genere e dalla classicità al contemporaneo. Se nella prima parte della carriera il regista ha affrontato da vicino il tema della riunificazione della Germania («Die innere Sicherheit», 2000; «Gespenster», 2005 e «Yella», 2007) e della storia recente del proprio paese – «La scelta di Barbara» con cui vince l’Orso d’argento alla Berlinale del 2012 e forse suo film più famoso, è la storia, ambientata nel 1980, di una dottoressa che cerca di fuggire dalla DDR – nelle opere successive matura uno sguardo più introspettivo e pur non abbandonando il cinema di impronta storica, inizia a comporre racconti dentro ai quali l’aspetto emotivo e interiore dei personaggi diventa predominante. Opere come «Il segreto del suo volto» (2014), «La donna dello scrittore» (2018) e il recente «Undine - Un amore per sempre» (2020) mescolano infatti cinema di genere, storia e memoria con una prospettiva che resta incollata ai volti e alle emotività dei protagonisti. Il suo ultimo film, «Il cielo brucia», Orso d’oro a Berlino nel 2023, è ancora qualcosa di diverso: ambientato nel presente, raccontato con toni da commedia e capace di fondere lirismo e malinconia in un clima struggente e da fine del mondo. Per chi non conosce o non ha visto tutti i film di Petzold un’occasione unica e da non perdere. Il regista sarà a Bergamo domenica 9 marzo e incontrerà il pubblico presso la Sala Galmozzi della Biblioteca Caversazzi dalle 18.30.