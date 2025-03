Per l’intelligenza artificiale uomini e donne non sono ancora pari

«Quando l’output di un algoritmo risulta ingiusto, lo chiamiamo pregiudizio. Il pregiudizio può trovare la sua strada in un algoritmo in molti modi. Può essere creato attraverso il contesto sociale in cui viene sviluppato, come risultato di vincoli tecnici, oppure dal modo in cui viene utilizzato nella pratica. Quando un algoritmo viene prodotto, è strutturato dai valori del suo progettista, che potrebbero non essere neutrali. E dopo che un algoritmo è stato realizzato, deve essere addestrato, cioè alimentato con grandi quantità di dati sulle decisioni passate, per insegnargli come prendere decisioni future. Se quei dati di addestramento sono di per sé distorti, l’algoritmo può ereditare tale pregiudizio. Per queste e altre ragioni, le decisioni prese dai computer non sono fondamentalmente più logiche e imparziali delle decisioni prese dalle persone».