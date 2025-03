Con l’«Inedita Incoronata» i tesori del complesso di Martinengo si mettono in mostra

Ce le ha raccontate Padre Antonio Consonni, Coordinatore di “Inedita Incoronata”. «La “Crocifissione con Frati Francescani” è uno strappo dell’affresco che si trova nella nostra sala capitolare, che un tempo era usata dai francescani come refettorio», spiega Padre Consonni, che aggiunge: «Non si tratta dell’unico strappo sui nostri affreschi: ce n’è anche un altro, nell’antica sagrestia, che però siamo riusciti a ritrovare al Museo di Castel Sant’Angelo a Roma e che ora si trova in Città Alta. Della Crocifissione, invece, non abbiamo avuto notizie per anni». Le cose sono improvvisamente cambiate nel 2022, quando – per puro caso – una foto dell’opera è finita online. «Mentre stavamo cercando altre immagini dei nostri dipinti in rete, è saltata alla nostra attenzione una fotografia su internet che ricordava molto le opere del nostro “Maestro di Martinengo”. Si trattava della parte centrale della Crocifissione della Sala Capitolare, considerata perduta da quasi un secolo. Abbiamo scoperto che era esposta in un museo in Utah, negli Stati Uniti. I curatori non sapevano quali fossero le sue origini e avevano ipotizzato che si trattasse del lavoro di un maestro umbro», continua il curatore di «Inedita Incoronata». Ora, il complesso di Martinengo sta collaborando con lo Utah per continuare gli studi sull’affresco. Ma una domanda resta: come ci è arrivata la “Crocifissioni” dall’altra parte del mondo? «Nella serata racconteremo il viaggio che ha portato questo affresco dall’Italia al nord Europa, per poi approdare in America all’inizio del Novecento».