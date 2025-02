Daria Bignardi con «Ogni prigione è un’isola» apre le porte delle carceri

Ma chi sono davvero i detenuti? Cosa hanno fatto per meritare la condanna sociale prima ancora di quella giudiziaria? Bignardi non cerca scuse, non giustifica nessuno. Però racconta storie. Storie di povertà, di emarginazione, di errori pagati a caro prezzo. Storie di uomini e donne che sono arrivati in carcere non solo per una colpa, ma per una condizione sociale.