«Human Authored», il bollino dei libri scritti senza intelligenza artificiale

«I libri generati dall’intelligenza artificiale - si legge sul sito del progetto - stanno inondando i mercati online e sempre più sembrano, e a volte persino si leggono, come libri scritti da esseri umani. Il lettore potrebbe non avere modo di sapere se un libro che sta leggendo è generato dall’intelligenza artificiale o se è scritto da un essere umano. Il marchio Human Authored è limitato a libri ed altre opere in cui il testo è stato scritto da esseri umani. L’uso dell’IA come strumento, diverso dalla generazione di testo, come per il controllo grammaticale, la ricerca o il brainstorming, non squalifica un libro, purché il testo sia stato scritto da esseri umani».