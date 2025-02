DeepSeek è qui: dalla Cina arriva l’IA che ha mandato in crisi NVIDIA. Ma c’è da fidarsi?

Per fugare ogni dubbio, DeepSeek ha pubblicato il codice sorgente di R1. Al momento, le analisi non sono state completate, ma hanno evidenziato alcune falle di sicurezza, tra cui un database degli utenti e dei prompt utilizzati che qualcuno si era dimenticato di cifrare. Una fonte interna a Meta - che come DeepSeek ha reso Open Source la sua IA diversi mesi fa - ha detto a Wired di aspettarsi dei costi dieci volte più alti rispetto a quelli dichiarati, che si aggirerebbero intorno ai 55-60 milioni di Dollari per modello. Altri analisti credono che la startup cinese abbia avuto accesso alla bellezza di 50mila chip NVIDIA, 25 volte più del dato riportato in fase di presentazione di R1. Se il numero fosse vero si solleverebbe un bel polverone, per almeno due ragioni. La prima è che DeepSeek è una startup fondata nel 2023: dove ha trovato i soldi per investire in tutti quei chip, costruendosi un arsenale capace di rivaleggiare con OpenAI, Microsoft e Google? In questo caso, il coinvolgimento di Pechino sarebbe sotto gli occhi di tutti. La seconda è che, a prescindere da dove DeepSeek abbia trovato i soldi per comprarli, quei chip per l’IA in Cina non dovrebbero esserci: il Paese è stato duramente colpito dalle sanzioni americane, che inibiscono le esportazioni delle schede video più potenti verso l’Asia. Certo, nulla vieta di usare chip meno performanti, ma come è possibile che, in un mercato costantemente affamato di silicio, una startup sia riuscita a ottenere scorte simili?