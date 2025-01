Privacy «for dummies» (ovvero per chi si sente negato): 8 cose da sapere per costruire la tua cybersicurezza

Non riutilizzare mai la stessa password per più account. Se un sito viene compromesso (come è accaduto a piattaforme importanti come LinkedIn o Yahoo), la tua password potrebbe finire in archivi venduti o pubblicati sul dark web, accessibili a malintenzionati. Per questo, adotta una strategia personale per creare password uniche e facili da ricordare per ogni sito. Ad esempio, potresti scegliere una frase base facile da ricordare e prendere le iniziali delle parole, aggiungendo alla fine un carattere speciale, le prime tre lettere del sito a cui vuoi accedere e due numeri.