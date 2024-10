OpenAI lancia o1, l’IA che “ragiona”. Ma cosa significa davvero?

Tuttavia, o1 ha dato notizia perché, a detta di molti osservatori, il suo lancio segna un importante passo avanti verso l’Intelligenza Artificiale Generativa, o AGI. Per definizione, un’AGI è un sistema di IA in grado di comprendere, apprendere e applicare conoscenze in una vasta gamma di contesti, in modo non dissimile a quanto farebbe un essere umano. O1 non è un semplice miglioramento delle capacità di calcolo dell’IA, come lo erano il salto da GPT-3 a GPT-3.5 o quello da GPT-4 a GPT-4o, ma è la base per un nuovo tipo di interazione uomo-macchina e per un nuovo sistema di pensiero di quest’ultima. In altre parole, il “cervello” dell’IA non si è solo ingrandito, ma ha anche cambiato completamente la sua struttura e il suo funzionamento: l’approccio Chain of Thought rappresenta un’evoluzione fondamentale nell’architettura dei LLM, consentendo loro di affrontare compiti complessi in modo più umano. Grazie a questo cambiamento paradigmatico, o1 potrebbe facilitare applicazioni più avanzate in vari settori, dalla medicina alla data science, fino all’educazione, all’informatica, all’astrofisica e alla chimica. Addirittura, l’approccio CoT potrebbe aprire la strada a un’IA capace di capire le emozioni e le intenzioni degli umani, consentendo all’Intelligenza Artificiale di rispondere in modo empatico e pertinente alle esigenze dei suoi utenti. Non siamo ancora arrivati all’AGI, questo è certo. Ma ci troviamo un passo più vicini al suo sviluppo: se si tratti di un bene o di un male, però, resta ancora tutto da capire.