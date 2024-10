Virtual influencer: ovvero quando l’allievo supera il maestro

Nel libro menziono il classico esempio di Pigmalione nelle Metamorfosi di Ovidio, che proprio sta a indicare un uomo che è deluso dalle relazioni che ha avuto in passato e, di conseguenza, si costruisce la sua donna perfetta che è finta, e lui può gestirla come vuole. In fondo, i virtual influencer sono questa cosa qua, nel senso che sono completamente manipolati e gestiti dagli esseri umani. Per cui, non potranno mai emanciparsi dal controllo dell’umano, non potranno mai sviluppare una loro individualità e una loro indipendenza perché appunto non esistono. E questo è certamente l’elemento che affascina di più gli esseri umani, in un mondo in cui, per fortuna, non si può essere completamente possessori e manipolatori degli altri».