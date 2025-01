bestof2024: Apple lancia iPhone 16: l’Intelligenza Artificiale arriva sullo smartphone… ma non in Italia

Il 9 settembre, Apple ha svelato gli iPhone 16, i suoi smartphone di nuova generazione. Il keynote di annuncio dei quattro dispositivi è stato estremamente conservativo, sia nella forma che nella sostanza: niente sorprese per quanto riguarda data, ora, ritmo e prodotti presentati, insomma. Ad Apple, si sa, non piace troppo prendersi grandi rischi. Per questo, la conferenza si è tenuta esattamente il secondo martedì del mese di settembre, come ormai succede da anni, esattamente alle 19:00 italiane (anche qui, come da tradizione) e ha visto la Mela Morsicata lanciare esattamente ciò che ci aspettavamo: oltre agli iPhone 16 sono arrivati i nuovi Apple Watch di Serie 10, la versione nera dell’Apple Watch Ultra 2 e le AirPods di quarta generazione. In totale, i prodotti presentati dal colosso di Cupertino sono otto: quattro smartphone, due orologi e due auricolari.Tuttavia, le novità sostanziali sono veramente poche - quest’anno ancora meno che in passato. Apple ha infatti deciso di concentrarsi quasi unicamente sul software, ma si è dovuta scontrare con il “muro” dell’Unione Europea: tante delle grandi novità in arrivo su iOS 18 per i nuovi iPhone potrebbero non debuttare mai nel Vecchio Mondo.