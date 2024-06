Pizza con la colla e falsi storici: dobbiamo chiederci cosa stiamo insegnando all’IA

Oggi come oggi, OpenAI permette ai suoi utenti di creare i cosiddetti GPTs, ovvero dei LLM “fatti in casa” con dei dataset realizzati ad hoc per le necessità di ciascuno: si tratta di uno strumento particolarmente utile per le aziende, che possono dare in pasto all’IA i loro manuali di istruzioni e le loro procedure di assistenza clienti per demandare il customer care alle Intelligenze Artificiali, anziché pagare degli operatori umani. Il rovescio della medaglia, ovviamente, è che chiunque può creare la sua versione di ChatGPT per i fini più disparati: a gennaio, per esempio, qualcuno ha creato un chatbot capace di impersonare Joe Biden e lo ha usato per telefonare agli elettori americani, invitandoli a non votare alle primarie del Partito Democratico – prefigurando ciò che potrebbe accadere in occasione delle elezioni presidenziali di questo novembre. In altre parole, un chatbot è tanto più affidabile quante più sono le informazioni che possiede, e quanto più queste ultime sono di qualità.