Meta ha limitato la visibilità dei contenuti politici: siamo davvero vittime inconsapevoli?

Ma perché Meta può prendere decisioni senza il nostro consenso, quando entra in gioco una materia complessa come la privacy? In alcuni casi, le aziende possono trattare anche i dati personali senza una manifestazione consensuale degli utenti, invocando l’interesse legittimo, come previsto dal GDPR. Queste attività includono il miglioramento della sicurezza, l’analisi delle prestazioni della piattaforma, o altre attività che possono essere giustificate come benefiche sia per l’utente che per l’azienda. Si dà il caso che l’implementazione di sistemi di intelligenza artificiale sui social rientri proprio tra queste ultime.