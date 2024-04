Super lettori e creatori di titoli, l’AI entra nelle redazioni per aiutare i giornalisti a creare archivi e rassegne

Non solo comprensione del testo. In editoria l’AI entra in campo anche come creatore di contenuti, sviluppando la parte che noi tutti abbiamo imparato a riconoscere e chiamare come «generativa». «Anche in questo caso non si tratta di sostituirsi ai giornalisti – spiega il CEO di Socialbeat – La parte generativa può comporre in modo automatico un contenuto a partire da elementi già noti e quindi assistere le redazioni nella titolazione, riuscendo a rendere il testo più o meno adatto a una particolare età, per esempio».