A «Bergamo Next Level» si riflette sulle nuove sfide nella comunicazione pubblica

Per quanto riguarda l’utilizzo dei social media da parte delle pubbliche amministrazioni, i social rappresentano un utile strumento di comunicazione diretta con certi segmenti della popolazione. Tuttavia, è vitale operare con una consapevolezza delle loro caratteristiche e limiti, distinti da altri canali come siti web o comunicati ufficiali. I social non dovrebbero sostituire canali ufficiali laddove si richiede archiviazione, reperibilità e formalità documentale. «Ogni piattaforma di social media ha le sue peculiarità e può servire meglio a specifici gruppi demografici. Per esempio, alcune piattaforme possono essere più efficaci per interagire con un pubblico giovane, mentre altre possono essere più appropriate per un pubblico maturo. Questo richiede che i comunicatori pubblici non solo conoscano le caratteristiche tecniche di ogni piattaforma, ma anche le dinamiche del pubblico al quale si rivolgono».