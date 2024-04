I testi che l’IA produce sono originali? Chiediamoci cosa intendiamo con «originali»

MV: Dipende dalla concezione che abbiamo di intelligenza. Il termine «intelligenza artificiale» è abbastanza vecchio, perché è stato coniato negli anni Cinquanta – e se contiamo quante generazioni di iPhone sono passate nel frattempo, parliamo di un’eternità fa! I professori statunitensi che coniarono questo termine allora avevano in mente un tipo particolare di intelligenza: quella parte dell’attività umana computazionale che viene utilizzata per risolvere i problemi. I computer erano e sono tutt’ora macchine per fare di conto, quindi se noi consideriamo l’intelligenza come il “saper fare di conto”, allora sì, i computer sono intelligenti. Solo “fare di conto”, però, non vuole dire essere intelligenti. Pensiamo ai diplomatici che negoziano in situazioni internazionali estremamente difficili: magari non utilizzano numeri, ma prendono in considerazione diversi contesti, oltre che le emozioni delle persone coinvolte. È ovvio che chi si concentra solo sui numeri, senza considerare altri tipi di intelligenza come quella emotiva o il talento musicale, riterrà le macchine informatiche intelligenti. Ma proviamo a cambiare prospettiva: un calcolatore non riesce né a muoversi né a trovare del cibo da solo. Da questo punto di vista, è molto meno intelligente di un bambino di tre anni.