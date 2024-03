AI ed editoria, «pubblicare un pezzo sarà sempre una dichiarazione di responsabilità pubblica»

PB: Le scelte hanno sempre delle ricadute sulle comunità e sulle società. Chi scrive o chi comunica si assume la responsabilità della parola che dice: pubblicare un pezzo è una dichiarazione di responsabilità pubblica. Io credo che il nostro mondo non diventerà un mondo in cui questa dimensione scomparirà. Qualcuno si dovrà sempre assumere la responsabilità di scegliere le direzioni e dire le cose, sempre. Dovremo capire fino a che punto le macchine saranno in grado di confezionare alcuni prodotti, ma gli uomini continueranno comunque a svolgere delle attività caratteristiche del loro intelletto. Per fare un esempio: l’uomo ha inventato la calcolatrice per svolgere perfettamente i calcoli, senza errori, ma non per questo noi abbiamo completamente abbandonato il nostro rapporto con il calcolo.